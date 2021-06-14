Söz konusu yasa ile teknoloji devleri küçülmek ya da bazı ürün ve hizmetlerini elden çıkarmak zorunda kalabilir. Yasanın kabul edilmesinin, ABD'nin en zengin şirketlerini büyük ölçüde değiştirebileceği ve etkinliklerini de hayatın her yönünde şekillendirebileceği belirtiliyor. Amazon, Google, Apple, Facebook gibi teknoloji devleri hem ABD hem Avrupa'da bulundukları sektörleri tekelleştirmekle eleştiriliyor. Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg gibi isimler tekelleşme konusunda ifade vermişti.
ABD'li dev Amazon'a dava açıldı ABD'li e-ticaret devi Amazon'a, adil olmayacak şekilde fiyat artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle dava açıldı.
Facebook'tan 'Filistin' özürü Kanada'da kullanıcıların Filistin'i destekleyen paylaşımlarını engelleyen Facebook, daha sonra sorunun "teknik bir arızadan kaynaklandığını" belirterek özür diledi.
ABD'den devleri küçültecek kanun!
ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki Amazon, Google gibi e-Ticaret ve teknoloji devlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için, şirketleri bölmeye yönelik, her iki partinin de destek verdiği bir yasa hazırlıyor.
Söz konusu yasa ile teknoloji devleri küçülmek ya da bazı ürün ve hizmetlerini elden çıkarmak zorunda kalabilir. Yasanın kabul edilmesinin, ABD'nin en zengin şirketlerini büyük ölçüde değiştirebileceği ve etkinliklerini de hayatın her yönünde şekillendirebileceği belirtiliyor. Amazon, Google, Apple, Facebook gibi teknoloji devleri hem ABD hem Avrupa'da bulundukları sektörleri tekelleştirmekle eleştiriliyor. Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg gibi isimler tekelleşme konusunda ifade vermişti.
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