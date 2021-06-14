Şukri, Türkiye ile ilişkilerin “iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar” temelinde değerlendirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı atanması yönündeki açıklamasına dair Şukri, “Türkiye’nin Mısırla ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer, Mısır’ın Türkiye’den birtakım talepleri ve beklentileri var. Bu durum, Türkiye tarafından dikkate alınırsa mevcut zorlukların üstesinden gelinir” dedi. Samih Şukri, Ankara ile Kahire ilişkilerinin kademeli olarak bir süreç dâhilinde ilerleyeceğini ifade ederek, ikili ilişkilerin “izleme, değerlendirme ve Mısır’ın gerçekten çıkarına olduğunun görülmesiyle” uygun bir zamanda gelişeceğini ifade etti.
Mısır'dan Türkiye'ye mesaj: İlişkilerimiz kademeli ilerleyecek
14.06.2021 - 05:46 | Son Güncelleme: 14.06.2021 - 05:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dâhilinde ilerleyeceğini belirtti.
Etiketler : mısır,mısır türkiye,
793275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/793275.aspx
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