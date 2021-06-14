Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şukri, Türkiye ile ilişkilerin “iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar” temelinde değerlendirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı atanması yönündeki açıklamasına dair Şukri, “Türkiye’nin Mısırla ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer, Mısır’ın Türkiye’den birtakım talepleri ve beklentileri var. Bu durum, Türkiye tarafından dikkate alınırsa mevcut zorlukların üstesinden gelinir” dedi. Samih Şukri, Ankara ile Kahire ilişkilerinin kademeli olarak bir süreç dâhilinde ilerleyeceğini ifade ederek, ikili ilişkilerin “izleme, değerlendirme ve Mısır’ın gerçekten çıkarına olduğunun görülmesiyle” uygun bir zamanda gelişeceğini ifade etti.