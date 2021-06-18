Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre perşembe günü yeni koronavirüs vaka sayısı 11.007 olarak gerçekleşti.

Bu rakam geçen hafta perşembe günü 7.393’tü. Yüzde 48,9 oranındaki artış, ülkede endişeye yol açtı. 11.007, 19 Şubat’tan (12.027) bu yana kaydedilen en yüksek rakam.

BİR HAFTADA YÜZDE 45 ARTIŞ

Koronavirüsten hastanelik olmalar, bir haftada yüzde 45 arttı, virüsten ölümler ise geçen perşembe 7 iken dün 19'a ulaştı.

Ülkede salgında üçüncü dalganın başlayacağı endişelerine rağmen yetkililer, salgının yavaşlayacağına dair işaretler olduğunu ifade ettiler.

Onlara göre vakalar düşmeye başlamadan önce zirveye ulaşana kadar birkaç hafta boyunca yükselmeye devam edecek.

KIŞ DÖNEMİ ÇOK ZOR GEÇEBİLİR

İngiltere’nin baş sağlık yetkilisi Profesör Chris Whitty ise “Covid bize son sürprizini yapmadı” diyerek kış döneminin 'çok zor' geçebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de kampanya: Covid aşısı olmayan çocuklar da sınıflara alınmalı İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, Covid aşısı olmayan çocukların da sınıfa alınmalarını destekleyen bir kampanya başlattığını duyurdu.

İngiltere baş sağlık danışmanı: Çocuklara da aşı yapabiliriz İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, eğitimlerinin aksamaması için çocuklara da Covid aşısı yapılmasını değerlendirdiklerini söyledi.