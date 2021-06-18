Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Kimyasallar ve Gübre Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede hastalığın tedavisinde kullanılacak yeterli sayıda ilacın olduğu belirtildi.

27 BİN 142 AKTİF VAKA BULUNUYOR

Açıklamada, 16 Haziran'da ülkedeki aktif 'siyah mantar' olarak bilinen mukormikoz vaka sayısının 27 bin 142 olduğu ve ölümcül hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçların yurt içi üretiminin artırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkede bugüne kadar görülen toplam mukormikoz vaka sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçtiği ülkede, "siyah mantar" yeni bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

3 ÇOCUKTAN 1'İ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

NDTV'nin haberine göre, Mumbai'de, ölümcül hastalığa yakalanan her 3 çocuktan 1'i bir gözünü kaybetti.

Doktorlar, Hindistan'daki "siyah mantar" vakalarının düşüşe geçtiğini dile getiriyor.

Covid-19'u atlatanlarda görüldü: Hindistan'da ilk 'yeşil mantar' vakası Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu vakası olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Dünya tedirgin: Kara mantar virüsü Hindistan'ı sarıyor Kara mantar, Hindistan'da hızla yayılıyor. 28 eyaleti saran virüs, şu ana kadar 28.252 kişiye bulaştı. Bu hastalarının çoğunun daha önce korona olduğu açıklandı.

Kara mantar kabusu büyüyor! Hindistan'da ortaya çıkan, sonrasında Mısır ve Irak'ta görülen kara mantar hastalığı Latin Amerika bölgesinde de kendisini gösterdi. Meksika'da Covid-19 atlatan bir kişinin kara mantar hastalığına yakalandığını açıklayan yetkililer, hastanın enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini belirtti.