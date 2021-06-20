Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'te sahte PCR testi skandalı yaşanıyor. Ülkede, özel sağlık şirketlerinin yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığı ve bu test sonuçlarına göre seyahat belgesi düzenlediği iddia edildi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı söylenirken, yurt dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi düzenlendiği ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.

SEYAHAT BELGESİ İÇİN ÖZEL SAĞLIK ŞİRKETLERİNE BAŞVURULUYOR

İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor ancak seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çıkacak olanlar özel sağlık şirketlerinde 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor.

146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş tablosunu yeniledi. Yenilenen önlemler kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 146 ülkeden Türkiye'ye girişlerde, aşı olduğunu gösteren belgeyi ibraz eden yolculardan PCR testi istenmeyecek.