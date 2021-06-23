Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kayıtlara geçtiği Rusya'da, haziran başında Kovid-19 vakalarının sayısının yeniden yükselişe geçmesi salgına ilişkin endişeleri artırdı.

RUSYA'DA AŞIYA İLGİ DÜŞÜK

Buna, virüsün Hindistan varyantı gibi yeni türlerinin hızla yayılmasının yanı sıra virüse karşı alınan tedbirlerin oldukça gevşek ve vatandaşların Kovid-19 aşısına olan ilgisinin düşük olmasının neden olduğu belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede Kovid-19'un yeni varyantlarına rastlandığını ve bunların salgın durumunu kötüleştirdiğini bildirdi.

VAKALARIN YÜZDE 90'I HİNT VARYANTI

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova da Kovid-19 vakalarının yüzde 90’ının virüsün Hint varyantıyla ilişkili olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER

Son dönemde vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında virüse karşı tedbirlerin bir süredir oldukça gevşetilmesi de gösteriliyor.

Salgında vaka sayılarının artmasıyla Rusya'nın birçok bölgesinde Kovid-19'a karşı önlemler yeniden uygulamaya konuldu.

Ülkedeki hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan yatak sayısı artırılmaya başladı.

Salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiği başkent Moskova'da, söz konusu tedbirlerin sıkılaştırılması yönünde karar alındı.

MOSKOVA'DA 14 BİN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki Kovid-19 salgını durumunun "zor" olduğunu belirterek, "Şehir hastanelerinde bulunan 14 bin Kovid-19 hastasının durumu ağır. Sağlık sistemi, tüm imkanlarıyla çalışıyor" ifadesini kullandı.

Kentte Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar aldıklarını bildiren Sobyanin, söz konusu kararın restoran ve kafeler için geçerli olduğu bilgisini paylaştı.

Karara göre, aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıran vatandaşlar, restoran ve kafeleri ziyaret edebilecek. Bunun için aşı olan vatandaşlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek.

Ayrıca, Moskova'da futbol taraftar merkezleri ile dans alanları kapatılırken, eğlence ve spor etkinlikleri, barkod (QR kod) sisteminin kullanımıyla 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebilecek.

Rusya’dan Türkiye’ye talep yüzde 250 arttı Rus turizm sektöründe, vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında başı çeken Türkiye ile uçuşların tekrar başlaması sevinci yaşanırken sektör temsilcileri, Türk tatil noktalarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtiyor.

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