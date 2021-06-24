Yemen’de insanlık dramı sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ve kazada 300’e yakın göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu. Gressly, “Alabora olan ve göçmenleri taşıyan bir gemi olduğunu biliyoruz, belki 200-300 kişi ölmüş olabilir, sayısını bilmiyoruz” ifadelerini kullanarak, Afrika Boynuzundan zengin Körfez ülkelerine uzun süredir devam eden göç yolunun risklerini vurguladı.
Daha öncede tekne batmış, cesetler kıyıya vurmuştu
Söz konusu kaza ise, BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IO) tarafından 14 Haziran'da sosyal medya üzerinden duyurulmuştu.Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Ras al-Arah açıklarında bu ayın başlarında bir göçmen teknesinin batması sonucu göçmenlere ait çok sayıda cansız beden kıyıya vurmuştu.
BM: Akdeniz'deki göçmenlerin ölümünden kısmen AB sorumlu Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de acil durum çağrılarının cevapsız bırakılması, insani kurtarma çabalarının engellenmesi ve "geri itmelerden" kaynaklanan göçmen ölümlerinden kısmen Avrupa Birliği'nin sorumlu tuttu.
Libya kıyılarında göçmen faciası: 40 ölü Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan göçmen teknesinin Libya açıklarında batması sonucu 40 göçmen Akdeniz’de hayatını kaybetti.
Akdeniz'de göçmen faciası: 150 kişi kayıp Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 145 kişinin kurtarıldığı, yaklaşık 150 göçmenin ise kayıp olduğu bildirildi.
Yemen açıklarında göçmen faciası, 300 kişi öldü!
BM, Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ettiğini duyurdu.
Yemen’de insanlık dramı sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ve kazada 300’e yakın göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu. Gressly, “Alabora olan ve göçmenleri taşıyan bir gemi olduğunu biliyoruz, belki 200-300 kişi ölmüş olabilir, sayısını bilmiyoruz” ifadelerini kullanarak, Afrika Boynuzundan zengin Körfez ülkelerine uzun süredir devam eden göç yolunun risklerini vurguladı.
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