Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sürerken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasıyla zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

Doğu Akdeniz'deki durum ve AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden görüşüldüğü vurgulanan bildiride, Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve iş birliğini geliştiren ilişkilerin, AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulanırken bölgede gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ifade edildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB liderlerinin, Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlaması gerektiği bildirilirken, mevcut Gümrük Birliğinin uygulanmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bunun AB üyesi bütün ülkelere etkin biçimde uygulanması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, AB liderlerinin göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkara dayalı konularda Türkiye ile yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği vurgulandı.

Bakan Pekcan: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız Pekcan, "Muhtemel bir güncelleme, kamu alımları ve hizmetler sektörünü de içereceğinden, bunun müteahhitlik sektörümüze de olumlu ve somut yansımaları olabileceğinin altını çizmek isterim." dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLER KONUSU

Bildiride, "AB Konseyi, AB Komisyonuna Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölümlerindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara sağlanacak finansmanın devamı için resmi teklifi gecikmeksizin sunması çağrısını yapmaktadır." denildi.

KIBRIS VE KAPALI MARAŞ

Kıbrıs konusundaki çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde sağlanabileceği yönündeki AB tezine dikkat çekilen bildiride, AB liderlerinin kapalı Maraş'ın statüsünün önemine vurgu yaptığı, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Cenevre'de yapılan Kıbrıs konulu görüşmelerin, resmi müzakerelerin başlamasını sağlamamasından üzüntü duyulduğunu, AB'nin süreci desteklemede aktif rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili gelişmelerin endişe kaynağı olduğu savunulan bildiride, siyasi partilerin, insan hakları savunucularının ve medyanın hedef alındığı ileri sürülerek, bunların demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarında gerilemeye neden olduğu iddia edildi.

Bildiride, "AB Konseyi, bölgesel barış ve istikrarda Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları doğrultusunda Türkiye ve tüm aktörlerin bölgesel krizlerin çözümüne olumlu katkı yapmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB liderleri, dört dosya ile geliyor Avrupa Birliği liderleri ile gerçekleştirilecek görüşmelerle, Ankara-Brüksel hattında yeni bir yol haritasının ilk temelleri atılacak