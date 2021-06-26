Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Zacatecas eyaletinde, rakip organize suç örgütleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.

EN AZ 18 ÖLÜ

Yetkililer, çatışmanın, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Sinaloa Karteli arasında yaşandığını ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

KARTELLER ARASI SAVAŞ

Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.

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