Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Donbass bölgesinde 2014’ten bu yana Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki gerilim devam ediyor.

24 SAATTE 12 ATEŞKES İHLALİ YAPILDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların son 24 saatte 12 ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Donbass’taki Vodyanoye bölgesinde Ukraynalı askerlerin mevzilerine ateş açtığı aktarıldı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 1 askerin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SORUNUN TEMELİ

Rusya ile eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Ukrayna'nın arası, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşması üzerine açıldı.

Kiev'de iktidara gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkenin Batı'ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Bu karar, Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı oldu.

2013 yılını "meydan olayları" ile uğurlayan Ukrayna yeni yılı iç karışıklıkla karşıladı. Bağımsızlık Meydanı'nda aylarca toplanan binlerce Batı yanlısı Yanukoviç'in kararını protesto etti. Rusya yanlılarının da sokaklara çıkmasıyla zaman zaman çatışmalar yaşandı. Olayların kontrolden çıkması üzerine dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Coğrafi olarak Avrupa ile Rusya arasındaki Ukrayna'nın insanları da Rus ve Batı yanlıları olarak kutuplara bölündü.

Olaylar Kırım ve Donbas'a sıçradı. Kırım Parlamentosu askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan "silahlı, yeşil adamların" baskısıyla Kırım’ın Rusya’ya ilhakını sağlayacak referandumu yapma kararı aldı. Yerli halk olan Tatarlar ve Ukraynalıların karşı çıkarak katılmadığı 16 Mart 2014'teki tartışmalı referandumun ardından Kırım, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildi. Rusya yanlılarının işgali Kırım'la da kalmadı. Ukrayna'nın doğusundaki şehirlerde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde devletlerini ilan etti. Donbas denilen bölgede Rusya yanlılarının yasa dışı yönetimleri yaklaşık 7 yıldır sürüyor.

Ukrayna’dan AB'ye Rusya tepkisi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki zirvelerin yeniden başlamasının Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan sapmaya yönelik tehlikeli bir adım olacağını söyledi.

Ukrayna'dan Rusya'ya rest! Yeni yaptırımlar gelecek Rusya'ya karşı yapılan yaptırımların artık işe yaramadığını bildiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.