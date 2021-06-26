Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York eyaleti, 2019'da J&J'ye ürettiği uyuşturucu (opioid) madde içeren ilaçlarının insanlarda bağımlılık yapması ve ölümcül sonuçlar doğrumasına karşın dava açtı. Firmanın, bu konuda kullanıcılara yeterince bilgilendirme yapmadığı ileri sürüldü. İki yıldır süren dava sonuçlandı.

MİLYONLARCA İNSANI TEHLİKEYE ATTI

New York Başsavcısı Letitia James, firmanın bugün 230 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. James "Opioid salgını New York eyaletinde ve ülkenin geri kalanında sayısız insan üzerinde hasara yol açtı. Milyonlarca insanı tehlikeli ve ölümcül opioidlere bağımlı hâle getirdi" dedi.

SATIŞI YASAKALANDI

J&J'nin opioid satışına New York başta olmak üzere bütün Amerika'da son vereceğini belirten Başsavcı James "Eyaletimiz genelinde hayatını kaybeden veya opioid bağımlısı binlerce kişinin kayıplarını hiçbir zaman telafi etmeyecek olsa da bu fon gelecekteki yıkımları önlemek için kullanılacaktır. Opioid üreten diğer endüstri firmalarına karşı açılan davalar da sürüyor" dedi.

Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Federal İlaç ve Gıda Yönetimi (FDA) ile Hastalıkları Kontrol Merkezinin (CDC) tavsiyesi ile Johnson & Johnson şirketinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımına ara verdi.

BU İLK SKANDAL DEĞİL

Öte yandan J&J daha önce de bebek pudrasında kansere yol açan 'asbest' maddesini yıllarca bilinçli olarak kullanmasından dolayı 2,1 milyar dolarlık ceza almıştı. Bu 1 Haziran'da temyiz mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Pfizer ve Moderna ile birlikte J&J, ABD'de yeni tip koronavirüs aşısına onay alan ilaç firmaları arasında yer alıyor.



Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili Johnson and Johnson’ın ilaç şirketi Janssen tarafından geliştirilen korona virüs aşı adayının tek dozunun, yüzde 66 oranında etkili olduğu açıklandı.

