Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 479 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 775 bin 301'e ulaştığı belirtildi.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 128 bin 126'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 44 milyon 581 bin 771 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 32 milyon 721 bin 762 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

FİLTRELİ YÜZ MASKESİ YÜZDE 100'E KADAR KORUYOR

Cambridge Üniversitesi Hastaneleri'nde Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Vakfı'nın bir araştırmasına göre, sağlık çalışanlarının giydiği yüz maskelerinin kalitesi, korona virüs enfeksiyonun yayılmasında büyük etkiye sahip olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada, FFP3 olarak bilinen ve en yüksek derecede filtreleme sağlayan maskelerden kullanmanın virüse karşı yüzde 100'e kadar koruma sağlayabileceği açıklandı.

İngiltere'de en yüksek vaka sayısı görüldü İngiltere'de koronavirüs salgınında 30 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Avrupa Standartlarına göre, FFP3 maskelerinin zararlı toz, duman ve ince partiküllere karşı koruma sağladığı biliniyor.

6 ülke daha İngiltere tarafından kırmızı listeye eklendi İngiltere, koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkeler arasına Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, Moğolistan, Tunus ve Uganda'yı da ekledi.