Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı sıcaklar canlara mal oluyor. Kanada'nın British Columbia eyaletinde havanın aşırı ısınmasının ardından, bu sebeple 34 kişinin öldüğü bildirildi.

RESMİ ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada ise, pazartesi gününden bu yana onlarca can kaybı haberi aldıklarını ancak resmi ölüm nedenlerinin henüz belirlenmemesine rağmen hava koşullarına bağlı ölümler olduğunu düşünüldüğü aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu, sıcak hava dalgasıyla bağlantılı ölümlerin soruşturmanın henüz erken safhalarında olduğunu belirtirken, meteorologlar ise aşırı sıcaklık artışını iklim değişikliklerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

BİRKAÇ GÜN DAHA DEVAM EDECEK



Meteorolog Johanna Wagstaffe yaptığı açıklamada, Kanada'nın batısında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa yol açan sıcak hava dalgasının birkaç gün daha devam edeceğini aktardı.

Sağlık yetkilileri, özellikle yaşlıların, çocukların, açık havada çalışanların ve önceden sağlık sorunları olanların aşırı sıcaklığa bağlı ölümlerde daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, mümkün olduğunca doğrudan güneşten kaçınılmasını, mümkünse kütüphane, alışveriş merkezi ve hatta sinema gibi serin veya klimalı bir ortamda vakit geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, susuzluk hissetmeyi beklemeden bol bol su içilmesi uyarısında bulundu.

ABD'de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor ABD'nin batı eyaletlerinde hayatı olumsuz etkileyen sıcaklık artışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

ABD'nin batısı aşırı sıcaklara teslim ABD'nin batı eyaletlerinde hava sıcaklığı 51 deceyi geçti. Kavurucu sıcakların hafta sonu da sürmesi beklenirken tarım ve hayvancılık sektörü bu durumdan olumsuz etkileniyor.