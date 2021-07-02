Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Christos Pappas adlı iki numaralı suç örgütü lideri yakalandı. Altın Şafak suç örgütünün ikinci lideri Pappas, geçtiğimiz ekim ayında mahkeme tarafından 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

13 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Yunanistan'da suç örgütü ilan edilen Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün firari olan iki numaralı lideri Christos Pappas Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Zografou’da bir evde yakalandı. Geçtiğimiz ekim ayında mahkeme tarafından 13 yıl hapse mahkum edilen 59 yaşındaki Pappas, Altın Şafak davasında suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanmıştı.

18 ESKİ MİLLETVEKİLİ YARGILANMIŞTI

Atina mahkemesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Neo-Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü olduğuna karar vermiş, parti liderleri ile üyelerinin politik parti tanımı altında suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlu bulmuştu. Davada, Partinin Kurucusu ve Lideri Nikos Michaloliakos’ın da aralarında bulunduğu 18 eski milletvekili yargılanmıştı.

IRKÇI MİLLETVEKİLİ DE TUTUKLANMIŞTI

Avrupa Parlamentosu tarafından 26 Nisan’da dokunulmazlığı kaldırılan Altın Şafak Partisi üyesi ve AP milletvekili Ioannis Lagos, 27 Nisan’da Belçika'nın başkenti Brüksel'de tutuklanmıştı. Lagos, Altın Şafak davasında 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Lagos, geçtiğimiz yıl ise Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak provokasyona imza atmıştı.

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