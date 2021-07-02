Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Hindistan’da ortaya çıkan ve 80’den fazla ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonu bu kez de Lübnan’da görüldü.

3 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişide Delta mutasyonu tespit edildiği ve ülkedeki ilk vakalar olarak kayda geçtikleri belirtildi. Lübnan halkına aşı olmaları için çağrıda bulunuldu.

Vaka sayılarında artış yaşanan ülkede son 24 saat içinde 210 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 545 bin 226’ya, toplam can kaybı ise 7 bin 856’ya ulaştı.

Britanya'da Delta varyantı paniği: Son beş ayın en yüksek seviyesi Birleşik Krallık'ta koronavirüs salgınında vaka sayıları Delta varyatından kaynaklanan artışlar sonrası 26 bin 68 yeni vaka ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni endişe Delta varyantının dünya geneline yayılması! Koronavirüs salgınında ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan ve Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlaması ve aşılara belirli ölçüde direnç geliştirmesi salgının gelecekteki seyrine dair kaygı yaşatıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımladı.