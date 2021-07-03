Son dakika haberine göre Tunus Kızılayı, Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesinin batması sonucu en az 43 göçmenin hayatını kaybettiğini, 84'ünün de kurtarıldığını duyurdu.
Akdeniz'de göçmen faciası: 43 kişi hayatını kaybetti
03.07.2021 - 14:04 | Son Güncelleme: 03.07.2021 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi: Tunus'ta göçmen botu battı, en az 43 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : tunus,göçmen botu,
795318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/795318.aspx
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