Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından edinilen bilgilere göre, ülkede son 24 saatte 43 bin 71 yeni vaka tespit edildi, 955 kişi de hayatını kaybetti.

52 bin 299 hasta iyileşirken, tedavisi süren hasta sayısı ise 485 bin 350'ye geriledi.

YAKLAŞIK 31 MİLYON VAKA

29 milyon 658 bin 78 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,09'a ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 545 bin 433'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 402 bin 5'e çıktı.

AŞI DOZU 351 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek yaklaşık 351 milyon 221 bin doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşamadı.

Hindistan, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ve en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 400 bini aştı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 853 artarak 400 bin 312'ye yükseldi.