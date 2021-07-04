İsrail basını, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti. Fotoğrafta ABD Başkanı Joe Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Rivka Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.
12 COCUK ANNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...
Biden'ın Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu öğrendikten sonra diz çöktüğü belirtildi. Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı. Bazı kişiler ise bu fotoğrafa tepki gösterdi.
Erdoğan: Fatma, Biden ve Trump’ı şaşırttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda, AK Parti’nin kendi gündemini belirlemesi gerektiğini belirterek “Gündem konusunda, CHP’nin peşine takılmayalım. Sosyal medyayı da ihmal etmeyerek, sahada olun. Köy köy, kapı kapı dolaşın” dediği öğrenildi.
Mutabakat sağlandı: Biden'dan Türkiye'ye Kabil desteği Beyaz Saray tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığı ve Joe Biden'ın bu sürece destek vereceği açıklandı.