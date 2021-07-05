Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz kraliyetinde Cambridge Dükü Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton kendini karantinaya aldı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Middleton’ın koronavirüs tespit edilen bir kişi ile temaslı olması nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi. Middleton’un herhangi bir semptom göstermediği, ancak tedbir amacıyla böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Kate Middleton'da korona aşısını yaptırdı Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına yönelik en etkin korunma yöntemi olan aşı, kraliyet ailesi üyelerince de yaptırılmaya başladı. Eşi Prens William'dan sonra Cambridge Düşesi Kate Middleton da Covid-19 salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.