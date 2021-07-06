Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyu çok dikkatlice takip ettiklerini söyleyen Peskov “Maalesef durumun istikrarsızlaştığını görüyoruz" dedi. Rus askerî birliklerinin Afganistan’a gönderilmesi ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu seçeneğin Afganistan yönetimi ve Taliban ile "istişare edilmediğini" kaydetti. Peskov, ek Rus askeri birliklerinin Tacikistan-Afganistan sınırına gönderilmesi ihtimaline ilişkin ise "Ek birliğin gönderilmesi konusunda bir şey söyleyemem. Durum iyi yönde ilerlemiyor. Gidişata göre gerekli kararlar, askerî sınır muhafızlarımız tarafından alınacaktır" ifadelerini kullandı. ABD, 2020'da Taliban ile barış anlaşması imzalamış ve tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü vermişti. ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyurmuştu. Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise ilerleme sağlanamadı. Bununla birlikte Taliban, ülkenin yüzde 70'inden fazlasını kontrol altında tutuyor.

KONSOLOSLUK KAPATILDI

Öte yandan Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki Rusya başkonsolosluğunun, ülkenin kuzeyindeki durumun kötüleşmesi sebebiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Kâbil’deki büyükelçiliğinin ise çok iyi korunduğunu ve tahliye edilmeyeceğini söyledi.

ABD askerlerinin ayrıldığı Afganistan, Çin’in kontrolüne giriyor ABD’nin Afganistan’da Bagram’daki ana askeri üssünü boşaltması, ABD tarihindeki en uzun süren savaşın sonuna işaret ediyor. ABD’den meydana gelecek boşluğu ise baş rakibi Çin dolduracak gibi görünüyor.

Afganistan yeni bir iç savaşa sürükleniyor ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekilme takvimi işlerken, Taliban farklı bölgelerde birçok stratejik noktayı ele geçirdi. Afgan uzmanlar, yeni bir kaos planının devreye girdiğini ve ülkenin uzun soluklu bir iç savaşa sürüklendiğini söyledi.

Afganistan'dan kaçış başladı ABD ordusu için çalışan 18 bin Afgan, aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmek için Washington yönetiminden yardım istedi