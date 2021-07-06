Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman rejimine muhalefetiyle tanınan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz’le evlenebilmek için gittiği İstanbul Konsolosluğu’nda vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Konsolosluktan eski karısından boşandığına dair belgeler almak isteyen Kaşıkçı’nın, bundan birkaç ay önce gizlice Mısırlı bir hostesle evlendiği iddia edildi. Ne Hatice Cengiz hostes Hanan El-Atr’dan, ne de El-Atr öğretim görevlisi Hatice Cengiz’den haberdarmış.

Cengiz, nişanlısının 4 ay önce ikinci bir kadınla evlendiğini 2 Ekim 2018’de öldürülmesi sonrasında öğrendi. Emirates hava yolu şirketinde çalışan El-Atr, Yahoo’ya yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’yla ABD’de Virginia’daki bir camide dini nikahla evlendiğini ifade etti. Evlilik resmiyete binmemiş ama Kaşıkçı, El-Atr’a 2 bin dolarlık iki yüzük hediye etmiş.

KAŞIKÇI'YLA 9 SENE ÖNCE TANIŞMIŞ

Kaşıkçı’yla 9 sene önce Dubai’de bir konferansta tanıştığını ifade eden El-Atr, yüzükleri halen sakladığını söyledi. Hostes, Washington Post köşe yazarı Kaşıkçı’yla çok özel bir ilişkiye sahip olduklarını, onun Hatice Cengiz’le evlilik hazırlığı yaptığını çok sonraları öğrendiğini dile getirdi.

Kaşıkçı, El-Atr ile nikâhlıyken Cengiz’le İstanbul’da bir daire satın alıp evlenme planları yapıyordu.

Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 4 kişinin ABD'de eğitim aldığı iddiası New York Times gazetesi, 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen ekipteki 4 kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia ederek, bu kişilerin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir sözleşme kapsamında askeri eğitim aldığını öne sürdü.

Kaşıkçı suikastında yeni iddia 2018'de suikaste uğrayan Cemal Kaşıkçı ile ilgili Yahoo Haber tarafından sunulan iddiada, infaz timinin Kahire'den öldürücü dozda uyuşturucu alarak İstanbul'a gittikleri aktarıldı.