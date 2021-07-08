Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerlilerin kullandığı Pow Wow Arbour’daki törene Başbakan Trudeau ile Saskatchewan eyaleti Başbakanı Scott Moe ve yaklaşık 150 davetli katıldı. Yerli dans ve gösterilen sergilendiği törende konuşan Başbakan Trudeau, hiçbir yerli çocuğun parçası olduğu toplumdan koparılmaması gerektiğini belirterek “Çocuklar bir daha asla evlerinden, ailelerinden ve toplumlarından alınmamalı. Bunun için bakım altındaki çocukların kanuni kontrolünün ilk kez yerli Saskatchewan First Nation’a devredilmesini kapsayan anlaşmayı imzaladık” dedi. NEW YORK

Kanadalı yerli liderlerden 'kiliseyi boykot' çağrısı Kanada'nın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen yatılı kilise okulları krizinde yerli liderler, Katolik kiliselerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.