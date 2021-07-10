Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerala Sağlık Bakanı Veena George, yaptığı açıklamada, Thiruvananthapuram (Trivandrum) kentinde 14 kişide Zika virüsü tespit edildiğini doğruladı.

İLK KEZ 28 HAZİRAN'DA GÖRÜLDÜ

George, virüsün ilk kez, 28 Haziran'da baş ağrısı, ateş ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki hamile bir kadında görüldüğünü belirtti.

Açıklamada, muson yağmurlarından etkilenen bölgelerin sivrisineklerin üreme alanı haline geldiği dile getirildi.

SİVRİSİNEKTEN BULAŞIYOR

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

NE GİBİ ETKİLERİ VAR?

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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