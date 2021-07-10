Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’un Çin’de Vuhan’daki laboratuvardan sızdığı teorisi giderek güç kazanıyor. Yapılan kamuoyu araştırması, Amerikalıların çoğunun da bu kanaatte olduğunu gösteriyor.

Kamuoyu araştırmasında virüsün laboratuvardan sızdığına inananların oranı Demokratlarda yüzde 52, Cumhuriyetçilerde yüzde 59 çıktı. Politico-Harvard araştırmasında asıl vurucu olan, eskiden tek gerçekmiş gibi gösterilen, virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığına inananların oranının sadece yüzde 28 olması.

Laboratuvardan sızma teorisi eskiden komplo teorisi olarak kabul ediliyordu. Öyle görülüyor ki, ana akım medya tarafından yerden yere vurulan bu teori şimdi genel kabul gören görüş haline gelmiş. ABD’de Mart 2020’de yapılan araştırmada, laboratuvardan sızma teorisine inananların oranı yüzde 29’du.

Wuhan'da yarasaların uzmanları ısırdığı anlar ortaya çıktı 2019 yılında ortaya çıkan ve dünyada yaklaşık olarak 3 buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 ile ilgili çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda 2017 yılında çekildiği iddia edilen görüntülerde, yarasaları inceleyen uzmanların hayvanlar tarafından ısırılması yer alıyor.