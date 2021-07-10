Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK ile bağı nedeniyle yarın bir düğün salonunda yapmak istediği toplantıya izin verilmeyeceği bildirildi.

ALMANYA PKK'YA MÜSAADE ETMEYECEK

Köln Polis Teşkilatı yetkilisi Michael Esser, yasaklı bir örgütün üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceğini öğrendiklerini, bu tip örgütlerin temsilcileri için faaliyet yasağı olduğunu ve bu buluşmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Polis tarafından yasaklanmasına rağmen toplantı yapma girişimi durumunda, polisin kapsamlı bir operasyon için hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.

200 KİŞİNİN KATILMASI PLANLANIYORDU

Yerel basında yer alan haberlere göre, KCDK-E kongresine terör örgütü üyesi yaklaşık 200 kişinin katılması planlanmıştı.

PKK, Almanya'da 1993 yılında terör örgütü listesine alınmış, her türlü faaliyeti yasaklanmıştı.

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü üyesi, yurt dışına kaçarken yakalandı Terör örgütü üyesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Haziranda toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.