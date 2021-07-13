Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosava'nın Deçan kendinde 1500 kişi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü zehirlenince ülkede hemen acil durum ilan edildi. Açıklamayı kentin belediye başkanı Bashkim Ramosaj, sosyal medya hesabından yaptı. Ramosaj, yasalar çerçevesinde şehir genelinde acil durum ilan ettiklerini bildirdi. Alınan kararla belediyeye "zehirlenmeden sonra meydana gelen bu acil durumu yönetmeye hazırlıklı olma" zorunluluğu getirildi.

Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selmon Berisha, düzenlediği basın toplantısında, hastaların yüzde 99'unun sağlık hizmetlerini Deçan'da aldığını, az sayıda vatandaşın da komşu şehir İpek'e sevk edildiğini bildirdi.

ZEHİRLENENLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Öte yandan, Kosova medyasında 2 kişinin zehirlenme nedeniyle öldüğü ifade edildi ancak Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, bu ölümlerin zehirlenmeyle ilişkili olmadığını açıkladı.



İÇME SUYU ŞÜPHESİ VAR

Deçan'a bağlı 6 köyün sakinlerinin son günlerde içme suyundan zehirlendiklerine yönelik şüpheler bulunuyordu. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani, köylerden alınan su örneklerini analiz ettiklerini ve su zehirlenmesine rastlamadıklarını kaydetti.

Ramadani, durumla ilgili detaylı araştırmaları yapacaklarını ve bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti.



30 kişinin zehirlendiği olayda gizem çözüldü Bolu’da geçtiğimiz hafta bir grup köy halkı zehirlenme şikayetiyle hastanelere akın etmişti. Tedavi edilen vatandaşlar evlerine dönerken, zehirlenmelerinin kaynağı içme suyu çıktı!



Rusya'da 71 kişi içme suyundan zehirlendi Rusya’ya bağlı Dağıstan’da 6’sı çocuk toplam 71 kişi içme suyu nedeniyle zehirlenince hastaneye kaldırıldı.