Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan SWR'nin haberinde, Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü belirtildi.
30 KİŞİ ARANIYOR, 25 BİNA DAHA ÇÖKEBİLİR
30 kişinin arandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.
Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edildi.
KURTARMA BOTLARI EVLERE ULAŞAMIYOR
Haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı belirtildi.
Kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.
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