Kasırganın etkili olduğu Barrie şehri Belediye Başkanı Jeff Lehman, felaketin maddi hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

4'Ü AĞIR 8 KİŞİ HASTANEDE
Dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 4’ü ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan felaketten etkilenen 2 bina tamamen yıkıldı, 25 binada da ağır hasar tespit edildi.

Evleri zarar gören onlarca kişi yerinden oldu.

Rize'de selde kaybolan iki kişinin araması sürüyor Rize'de selde kaybolan iki kişinin araması sürüyor Rize'de 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sel ve heyelan felaketinde kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Kayıp sayısının da 1300'e ulaştığı bildirildi.