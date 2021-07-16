Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasırganın etkili olduğu Barrie şehri Belediye Başkanı Jeff Lehman, felaketin maddi hasara yol açtığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

4'Ü AĞIR 8 KİŞİ HASTANEDE

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 4’ü ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan felaketten etkilenen 2 bina tamamen yıkıldı, 25 binada da ağır hasar tespit edildi.

Evleri zarar gören onlarca kişi yerinden oldu.

Rize'de selde kaybolan iki kişinin araması sürüyor Rize'de 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sel ve heyelan felaketinde kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Kayıp sayısının da 1300'e ulaştığı bildirildi.