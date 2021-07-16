Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Dünyanın 3D yazısıyla yapılmış ilk çelik köprüsü, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde yerine yerleştirildi.

CANLI LABORATUVAR İŞLEVİ GÖRECEK

Oudezijds Achterburgwal kanalı üzerindeki 12 metre uzunluğundaki köprü Hollanda’nın MX3D firması tarafından inşa edildi.

“S” şeklindeki köprünün yapımı dört sene sürdü. Sensörlerle donatılan köprü, Hollanda’nın başkentinde “canlı bir laboratuvar” olarak işlev görecek.

Köprünün kaç kişi tarafından kullanıldığı, kullanıma göre ömrünün ne olacağı hesaplanabilecek.

BU BÜYÜKLÜKTEKİ BİR METAL YAPI İNŞA EDİLMEMİŞTİ

Köprünün yapımında yer alan Imperial College London kurumunda Profesör Leroy Gardner, “Daha önce yaya trafiğine cevap verecek sağlamlıkta bu büyüklükte bir metal yapı inşa edilmemişti. Basım sürecinde olsun, sonrasında olsun köprünün tüm özelliklerini test ettik. Sonunda bunun halka açıldığını görmek harika” dedi.

3D yazıcılar, bir robot tarafından basılmadan önce üç boyutlu bir tasarım oluşturmak için yazılım kullanır.