Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Bonn şehri yakınlarındaki Euskirchen bölgesinde aşırı miktarda su birikmesi sonucu barajda çatlaklar oluştu.

Derin çatlaklar çıplak gözle bile görülebiliyor. Bölgedeki köylüler barajda her an çökme yaşanabileceği düşüncesiyle korku içinde yaşıyor.

HER AN ÇÖKEBİLİR UYARISI YAPILDI

4.500 kişi bölgedeki evlerini terk edip uzak yerlere gitti. Mühendisler, normalde üç ayda yağacak yağışın bir haftada yağması sonucu üzerine aşırı yük binen barajın her an çökebileceği uyarısında bulundular.

Barajda, sellerle gelen ağaç ve enkazın boşaltım sistemini tıkaması dolayısıyla fazla sular boşaltılamıyor. Onlarca yıldır en büyük sel felaketini yaşayan Belçika ve Almanya’da 120’den fazla kişi afet sonucu öldü, binden fazla kişi de kayıp.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kayıp sayısının da 1300'e ulaştığı bildirildi.

Almanya ve Belçika’da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor Orta ve batı Avrupa'yı sağanak vurdu. Yaşanan şiddetli yağış sonrası Almanya ve Belçika'da sel meydana geldi. Ülkede çok sayıda kişi afette can verdi.

Belçika'da ölü sayısı 27'ye yükseldi, hükümet yas ilan etti Belçika'da sel felaketi sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükselmesinin ardından hükümet, 20 Temmuz'u milli yas günü ilan ettiğini duyurdu.