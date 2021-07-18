Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan askeri havalimanında yangın paniği yaşandı. Kısa sürede kontrol alınan yangın sonrası, ciddi bir sıkıntının yaşanmadığı bildirildi.



FELAKET YOL AÇMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Bağdat’ın merkezinde yer alan Müsenna Askeri Havalimanı’nda yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının felakete yol açmadan söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, yangının söz konusu havalimanında bulunan mühimmat ve füzelerin bulunduğu konteyner yanındaki elektrik malzemeleri içeren konteyner yanında meydana geldiği aktarıldı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangının mühimmat ve füzelerin bulunduğu konteynere sıçramadan önce kontrol altına alındığını belirten Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, yangında herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini duyurdu.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Irak’ta son haftalarda hava sıcaklığının aşırı derecede artmasıyla birlikte yangınlarda artış oldu.

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