Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın Almanya sınırında bulunan Salzburg eyaletine bağlı Hallein başta olmak üzere Mittersill, Saalfelden, Thalgau gibi kasabalarda etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

BELEDİYE BAŞKANI UYARDI

Hallein Belediye Başkanı Alexander Stangassinger, basına yaptığı açıklamada, sağanak yağışın sele yol açtığı kasabada vatandaşların evlerin kiler, bodrum ve mahzenlerine inmemeleri uyarısında bulundu.

Stangassinger, selden birçok yerleşim yerinin etkilendiğini, tehlikeli bölgelerde bulunan vatandaşların helikopterlerle kurtarılması gerektiğini söyledi.

CAN YA DA MAL KAYBI YAŞANMADI

Afet riski seviyesinin turuncuya çıkartıldığı bölgede, sel baskınları nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Başbakan Sebastian Kurz da Twitter’dan yaptığı açıklamada, yoğun yağış ve kötü hava koşullarının ülkenin bazı bölgelerinde ciddi hasara yol açtığını, su baskınları ve selden etkilenenlere gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

Almanya'ya Türkiye'den yardım eli Sel felaketinin yaşandığı Almanya'ya Türk yardım kuruluşu el uzattı. Afet bölgelerinde sel mağdurları ve arama kurtarma ekiplerine gıda, su ve yardım paketleri dağıtıldı.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kayıp sayısının da 1300'e ulaştığı bildirildi.

Almanya ve Belçika’da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor Orta ve batı Avrupa'yı sağanak vurdu. Yaşanan şiddetli yağış sonrası Almanya ve Belçika'da sel meydana geldi. Ülkede çok sayıda kişi afette can verdi.