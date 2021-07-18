Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komite, aşıların çocuklar üzerindeki etkilerinin tam olarak belli olmadığını, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini bildirdi.

JCVI, sadece 12-15 yaşları arasında, hassas durumdaki çocuklarla 18. yaşlarını doldurmaya birkaç ay kalmış kişilere aşı yapılabileceğini açıkladı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, daha önce 12-15 yaştaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısı yapılmasını onaylamıştı. Çocuklara Covid aşısı yapılması ülkede tartışmalı bir konu. Kimileri sürü bağışıklığı kazanılması için çocuklara da aşı yapılmasını isterken kimileri de koronavirüsten hastalanma ihtimalleri zayıfken çocuklara aşı yapılmasına gerek olmadığını savunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 'korkutucu seviyelere ulaşabilir' uyarısı İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, koronavirüs sebebi ile hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de vaka sayısı artıyor İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 51 bin 870 vaka tespit edildi.