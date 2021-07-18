Son dakika deprem haberi 'dan geldi. Ülkenin güneyinde bulunan Fars eyaletinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin büyüklüğünün 5,7 olduğunu açıkladı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken bölgede çalışmalar sürüyor.
İran
İran'da büyük deprem İran'da büyük deprem İran’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran Türkiye sınırında 4,2'lik deprem İran Türkiye sınırında 4,2'lik deprem İran'ın batısındaki Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.