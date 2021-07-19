Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerginlikler devam ederken, Rusya lideri Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın bir araya geleceği duyuruldu.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada; liderlerin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Ermenistan ile imzalanan ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının yanı sıra Dağlık Karabağ'da ulaşım, ekonomi ve altyapı çalışmalarını ele alacağı aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğinin yanı sıra 2 ülke arasındaki ilişkilerin de bu görüşmede değerlendirileceği belirtildi.

Putin: İngilizlerin Karadeniz'deki hamlesi provokasyon Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl Rus halkının sorduğu soruları yanıtladığı, "Direkt Hat" programında Kırım açıklarında İngiliz savaş gemisi ile yaşanan olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi. Putin, "İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda yalnızca İngilizler değil, ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra NATO askeri üslerinin birinden, sanırım Yunanistan, Girit'teki bir üsten ABD stratejik keşif uçağı havalandı. Bununla ilgili rapor sunduk. O gemiyi batırsaydık bile 3. dünya savaşının eşiğine gelinmezdi" dedi.