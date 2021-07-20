Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacı adayları, haccın üç farzından biri olan Arafat vakfesi için sabah saatlerinde Arafat Ovası’nda toplandı. Peygamber Efendimizin ilk ve tek haccı sırasında sahabe ile birlikte vakfe yaptığı, Veda Hutbesi’ni irat ettiği Nemira Mescidi’nde toplanan binlerce hacı adayı, öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ederek kıldı. Ardından vakfeye duran hacı adayları dualar ve gözyaşları eşliğinde af diledi. Gün batımına kadar Arafat’ta vakitlerini ibadetle geçirdikten sonra da akşam namazı vaktinde Müzdelife’ye hareket ettiler. Müzdelife Vakfesi’ni yapıp burada da akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ederek kılan hacı adayları, gece yarısından itibaren akabe cemresi yapmak üzere camarat bölgesine geçti. İlk gün sadece büyük şeytana yedi taş atan hacı adayları bugün kurban kesip tıraş olacak, ziyaret tavafı ve say yaptıktan sonra hacı olma şerefine kavuşacaklar.

Kabe'de hacılara robotlar hizmet edecek Suudi Arabistan tarafından, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek amacıyla 2 robotun hizmete sunulduğu bildirildi.

