Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Monde, Fas ve Fransa arası ilişkileri sarsacak bir iddia ortaya attı. Söz konusu habere göre, Fas Hükümeti, NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımı ile Macron'un akıllı telefonunu gözetledi.



"PEGASUS"LA 50 BİNDEN FAZLA KİŞİ HEDEF ALINDI

Geçtiğimiz günlerde, İsrail merkezli siber silah firması NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonunun hedef alındığının ortaya çıkması, dünya genelinde gündem olmuştu. Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Pegasus casus yazılımı kullanılarak Fas hükümetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait akıllı telefonun gözetlediğini iddia etti.

"2017'DEN BU YANA MACRON'U DİNLİYORLAR"

Fas’ın 2019'da Cumhurbaşkanı Macron'u, Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'i ve hükümetin diğer 14 üst düzey üyesini dinlemeyi hedeflediğini iddia edilen haberde, Macron'un hedef alınan telefonunu en az 2017'de Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana kullandığı kaydedildi. İddiaların ardından Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Eğer bu bulgular doğruysa, bu çok ciddi bir durum. Tüm ışık bu açıklamalara tutulacak" ifadeleri kullanıldı. Fas hükümeti ise iddialara yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı.

FAS İSTİHBARATI MACRON'UN TÜM ÖZEL BİLGİLERİNE ERİŞTİ Mİ?

Le Monde tarafından yayınlanan iddiaların gerçek olması ve Pegasus casus yazılımının gerçekten Cumhurbaşkanı Macron'un telefonuna yüklenmiş olması halinde, Fas istihbaratının potansiyel olarak Macron'un gündemi, metin mesajları, potansiyel hassas e-postaları ve telefon görüşmeleri dahil olmak üzere neredeyse tüm özel bilgilerine erişebileceği ifade ediliyor. Ayrıca Fas'ın teorik olarak bu sayede telefonun mikrofonunu açabileceği veya kamerasını istediği zaman etkinleştirebileceği belirtiliyor.

PARİS SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fransa'da, aralarında önde gelen Fransız haber kuruluşlarına üye gazetecilerinde bulunduğu en az bin Fransız vatandaşının bilgisayar korsanlığıyla hedef alınmıştı. Bugün Paris Savcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, gazetecilerin şikayette bulunmasının ardından Pegasus'a yönelik soruşturma başlattığı kaydedildi. Soruşturmanın ise, aralarında mahremiyet ihlali, bir bilgisayar sistemine sahte erişim ve yazışmaya müdahale gibi birtakım suçlamaları içerdiği bildirildi.

"ŞOK EDİCİ GERÇEKLER"

Fransa Hükümet sözcüsü Gabriel Attal dün yaptığı basın açıklamasında, haberlerde yer alan Pegasus'un yaygın kullanımıyla ilgili açıklamaları, "Kesinlikle şok edici gerçekler. Eğer kanıtlanırlarsa, son derece ciddi bir durum" olarak nitelendirdi.

"DÜNYA LİDERLERİNİN DE BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ"

NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı kullanılarak, telefonları ele geçirilen 50 binde fazla kişinin arasında birçok dünya liderinin ve üst düzey yetkilinin de yer aldığına inanılıyor. Bu liderler arasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pakistan, Mısır ve Fas Başbakanları ve Lübnan, Uganda ve Belçika gibi ülkelerden 7 eski hükümet Lideri ile Fas Kralı 6. Muhammed yer alıyor.

Yazılım ile ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) en az bir çalışan ile toplamda 34 ülkeden 600'den fazla yetkili ve politikacının hedef alındığı belirtiliyor. Bu 34 ülke arasında ise, ABD, İngiltere, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Burundi, Butan, Çin, Kongo, Mısır, Macaristan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kuveyt, Mali, Meksika, Nepal, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Togo, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bulunuyor.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin istihbarat birimi olan "Unit 8200'ün" 3 eski üyesi tarafından kurulan NSO Group tarafından yapılan açıklamalarda, firmanın casus yazılımlarını teröristlere ve suçlulara karşı kullanılmak üzere hükümetlere sattığını ve Pegasus'un "on binlerce" hayat kurtardığı iddia ediliyor. Uluslararası medya kuruluşlarından oluşan bir kurul tarafından pazar günü yayınlanan haberlerde ise, yazılımın gazetecilere, siyasi liderlere, muhalif politikacılara ve aktivistlere karşı kullanıldığının tespit edildiği belirtiliyor. Ayrıca NSO Group, varlığı ilk olarak 2016 yılında keşfedilen Pegasus yazılımına ek olarak İsrail hükümeti için korona virüs (Covid-19) "takip ve izleme" uygulamaları da oluşturuyor.