Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişiler arasında pozitif vaka sayısı artıyor. Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Buna göre, virüse yakalananlar arasında olimpiyat semtinde barınmayan bir sporcu da yer alıyor.

Koronavirüse yakalananların arasında sporcuların hazırlık kamplarına ev sahipliği yapan ülke genelindeki bazı bölgelerden 4 kişi de bulunuyor. Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 79'a çıktı.

Daha önce Çek voleybolcu Ondrej Perusic ile Amerikalı cimnastikçi Kara Eaker gibi isimlerin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

SALGIN NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

SEYİRCİSİZ YAPILACAK

Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise birçok kez oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında güvenli bir ortamda yapılacağını yinelemişti. Bu kapsamda oyunların Tokyo ayağının kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, başkent çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde de müsabakalara yerel seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

TEPKİLERİN ODAĞINDA

Ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden dev organizasyonun iptal edilmesi çağrıları yapılırken, sağlık meslek örgütleri seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu.

'VAKA PATMALAMASINA NEDEN OLABİLİR' UYARISI

Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya’ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Olimpiyat meşalesine su tabancalı saldırı Koronavirüs sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini isteyen bir kadın, Olimpiyat meşalesini söndürmeye çalıştı. 77 yaşındaki atlet bu saldırıyı geri püskürttü.