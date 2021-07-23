Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın güneybatısında Huzistan eyaletindeki toplu su kesintilerine tepki olarak 15 Temmuz'da başlayan gösteriler diğer eyaletlere yayılmaya başladı. Su kaynaklarının kuruması ve kuraklık sebebiyle başlayan gösteriler İsfahan eyaletine sıçradı. Yezdanşehr'de çok sayıda kişi, Huzistan'a destek için sokağa çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin "Huzistan'ı destekliyoruz" şeklinde sloganlar attıkları görüldü.

HAMANEY'İ HEDEF ALDILAR

Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan'a bağlı Ahvaz, Mahşer, İze, Hurremşehr, Susengerd şehirlerinde göstericiler, ülkenin dinî lideri Ali Hamaney’i hedef aldı. “Kahrolsun Hamaney” sloganları atan göstericiler polisle çatıştı. Eylemciler bir tankı ateşe verirken devlet televizyonuna konuşan Huzistan'a bağlı Bender Mahşehr Vali Yardımcısı Feridun Benderi "Talegani kasabasında açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti ve bir polis memuru yaralandı” dedi. İze şehrinde de bir eylemci hayatını kaybetti. Bir haftadır devam eden olaylarda toplam can kaybı dörde yükseldi. Gösteriler Huzistan'ın Hamidiye, Bostan, Behbehan, Mescid-i Süleyman, Şadegan, Şuş, Danyal ve Mahşehr şehirlerine de yayıldı.

ASKERLER SU TAŞIYOR

Gösteriler her geçen gün artmaya devam ederken İran dinî lideri Ali Hamaney, yetkililere bölgedeki su krizini en kısa sürede çözme talimatı verdi. Bölgedeki su sıkıntısı henüz çözülemezken Savunma Bakanlığına bağlı birimler ile Devrim Muhafızları Ordusu tankerlerle bölgeye su ulaştırmaya başladı.

Van-İran sınırı 'geçilmez' olacak Kanun dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK’lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı’nın Doğubeyazıt ile Hakkâri’nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.