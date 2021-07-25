Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan ve seyircisiz olarak gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda virüse yakalananların sayısı artmaya devam ediyor.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 133'e yükseldiğini açıkladı. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

10 KİŞİNİN 2'Sİ SPORCU

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı. Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Covid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.

SALGININ GÖLGESİNDE SEYİRCİSİZ OLİMPİYAT

Hem koronavirüsün Japonya'da tekrar kendini göstermesi hem de ülke genelindeki protestolar neticesinde deniz aşırı izleyicilere kapılarını kapatan oyunların Tokyo ayağının da tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Olimpiyat Komitesi, olimpiyatlara yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceğini 20 Mart'ta duyurmuştu.

Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyatlarda buluştu Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Tokyo'da farklı takımlar adına yarışacak sporcu kardeşler Muhammed ile Alaa Masu, oyunların açılış töreninde birbirine sarılması sporseverlere olimpiyat ruhunu bir kez daha yaşattı.

İsrailli rakibiyle eşleşmemek için olimpiyattan çekildi Cezayirli judocu Fethi Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" diyerek olası bir eşleşmede İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.