Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid, Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın, Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek umreciler ve ibadet amacıyla gelenleri karşılamaya hazır olduğunu, 25 Temmuz Pazar itibarıyla umre ziyaretleri için “Eatmarna” (İtemerna) uygulaması üzerinden başvuruların yapılabileceğini kaydetti. Suudi Arabistan’da hac sezonu cuma günü itibarıyla sona ermişti. Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan’da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran’da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı bulunmayan, 18 ile 65 yaş arasında ve aşı olmuşlardan 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Kabe'de ilk tavaf Suudi Arabistan’da bu yıl da hac ibadeti koronavirüs gölgesi altında yapılmaya başladı. Hacı adayları, fiziki mesafeye uyarak Kâbe’de ilk tavafını gerçekleştirdi.