Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşısı yaptıranlar alınacak. Ayrıca umre için kota, yaş ve tarih sınırı getirilecek. Sputnik V ile Sinovac aşısı olanlar kabul edilmeyecek. Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan uçak seferlerini askıya alan Suudi Arabistan, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendirecek. Günlük 20 bin kişi kabul edilecek. Umre ziyareti yapmak isteyenler, Eatmarna uygulaması üzerinden başvuruda bulunacak.

Suudi Arabistan Umre ziyaretine onay verdi, iki şart koştu Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülke dışındaki Müslümanların hangi şartta ve ne zaman Umre ziyaretine gelebileceğini açıkladı.