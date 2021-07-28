Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Başta Türk SİHA’larının Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak’ta elde ettiği başarılar olmak üzere Türk savunma sanayiindeki gelişmeler, Yunanistan’ı korkuttu. Mali kriz ülkede ciddi ekonomik hasara yol açsa da, askerî harcamalarını geçen seneye nazaran beş kat artıran Yunanistan, hızla silahlanmayı sürdürüyor.

Fransa’dan 6’sı yeni, 18 adet Rafale savaş uçağı, Almanya’dan denizaltı ve zırhlı araçlar satın alan Atina, İsrail’den ise HERON İHA kiralıyor. Ayrıca bu yıl 4 yeni fırkateyn alımı ve 4 firkateyn modernizasyonu, 4 adet MH-60R Seahawk “Romeo” tipi helikopter alımı, 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 15 adet C-130 ile İtalyan yapımı 8 adet C-28 askeri nakliye uçağının da modernizasyonu için planlamalar yapıyor.

ABD’DEN DEDEAĞAÇ’A YIĞINAK

Öte yandan Yunanistan, bir yandan da Ege ve Trakya’da askerî birliklerinin sayısını artırırken, ABD’nin Yunanistan’a silah ve mühimmat yardımı dikkat çekiyor. ABD, Kuzey Ege ile Trakya bölgesine son günlerde çok sayıda askerî yığınak yaptı. Türkiye’ye 40 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç’a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Washington yönetimi ayrıca Yunanistan’a 2022-2026 yılları arasında 134 milyon dolarlık savunma desteği vereceğini açıkladı.

Yunanistan’ın, Tip 214 denizaltıları için 36 yeni Alman ağır hizmet torpido satın alma anlaşması devam ederken anlaşma aynı zamanda Yunan denizaltılarında bulunan eski SUT torpidolarının bazılarının modernizasyonunu içeriyor. Yine Almanya’dan binden fazla M1117 zırhlı araç satın alınması planlıyor.

F-35 İSTİYORLAR

Rafale, F-16’lar ve Mirage 2000-5 uçakları için yedek parça temin edinecek olan Yunanistan, F-35 satın almak için de ABD’li şirket Lockheed Martin’e resmî talepte bulunuldu. Yunanistan’ın İsrail’le yaptığı 1,68 milyar dolarlık 20 sene süreli savunma antlaşmasıyla da İsrail’den iki adet UAV HERON İHA kiralamayı talep ettiği aktarıldı. Yunan basını, HERON’ların, Eğriboz (Evia) Yarımadası’nın doğusunda İskiri (Skyros) adasına konuşlanacağını yazdı.

Yunanistan'ın maskotu fok Kostis zıpkınla öldürüldü Yunanistan adalarının en büyük maskotlarından biri olan fok Kostis, bir balıkçı tarafından yakın mesafeden zıpkın tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Yunan’ın Ayasofya hazımsızlığı sürüyor Mısır’ın da desteğini alan Yunanistan, UNESCO’ya Ayasofya ve Kariye camilerinin Dünya Mirası Listesinden çıkarılması için teklifte bulundu. Komite, Türkiye’den rapor istedi.