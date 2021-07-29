Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı, kimi bireylerce onaylanmayarak yapılmıyor. Söz konusu karşıtlığın önüne geçmek için ülkeler, ceza ya da ödüle dayalı çeşitli yaptırımları tartışırken Google'dan yeni bir adım geldi. Google, çalışanlarına işe dönüş için aşı olma zorunluluğu getiriyor.

İLK UYGULAMA ABD'DEKİ GOOGLE KAMPÜSLERİNDE

BBC'nin haberine göre, ABD'li teknoloji devi, çalışanlarının iş yerlerine dönüşte aşılanmış olmalarına ilişkin politikayı, öncelikle birkaç hafta içinde ABD'deki kampüslerinde uygulamaya başlayacak. Daha sonra bu uygulama Google'ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında "kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini" ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.

VİRÜS VARYANTLARI GOOGLE KAMPÜS AÇILIŞLARINI 18 EKİM'E ERTELETTİ

Google, Delta varyantı sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artıştan ötürü dünya çapındaki kampüslerinin tam açılışını 1 Eylül'den 18 Ekim'e ertelemişti.

Teknoloji devinin çalışanları ayrıca özel koşullar durumunda evden çalışmaya 2021 sonuna kadar devam etmek için başvuru yapabilecek.

Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza! Fransa, telif hakları ihlali nedeniyle Google'un çatı kuruluşu olan Alphabet'e 500 milyon euro (yaklaşık 5.1 milyar lira) ceza verdi. Fransa haziran ayında da Google'a 220 milyon euro ceza vermişti.

AB'den Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturması AB, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediğini ve rakip reklam hizmet sağlayıcıları zarara uğratıp uğratmadığını inceleyecek.

‘Google Fotoğraflar’da sınırsız depolama dönemi bitti Google'ın yaklaşık altı aydır kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunduğu ‘Google Fotoğraflar’ sınırsız depolama hakkı sona erdi.