Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) koronavirüs aşısının vaka ve can kaybı üzerindeki etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımladı.

22 MİLYON VAKA, 60 BİN ÖLÜ, 52 BİN HASTANEYE YATIŞI ÖNLEDİ

Yapılan araştırmada, koronavirüs aşılarının İngiltere genelinde 22 milyon kişinin koronavirüse yakalanmasını, 60 bin kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesini önlediğinin tahmin edildiği bildirildi.

PHE, bununla birlikte aşı nedeniyle 52 binden fazla kişinin virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmasının önlendiği aktarıldı.

Cambridge Üniversitesi ile birlikte geliştirilen bir model yardımıyla yapılan çalışmada, aşılamanın başladığı günden 23 Temmuz’a kadar olan veriler ele alınırken, İngiltere Sağlık Direktör yardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam, çalışma sonunda elde edilen verileri "gerçekten büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

‘AŞILAMA ARTARSA KARANTİNA İHTİMALİ DÜŞLER’

BBC’ye konuşan Van-Tam, aşılanan kişi sayısının artması durumunda karantina yaşanma ihtimalinin de o seviyede düşeceğinin altını çizdi.

Prof. Jonathan Van-Tam, "Umuyorum ki en kötüyü geride bırakmışızdır” derken, “Sonbahar ve kış aylarında sadece korona değil, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte yeniden sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz" diye konuştu.

AŞILARIN ZARARI OLSAYDI BU KADAR SÜREDE ORTAYA ÇIKARDI’

Aşıların sağlık sorunu oluşturup oluşturmadığına dair spekülasyonlar ile ilgili de konuşan Van-Tam, aşıların yan etkileri ve uzun vadeli sonuçları sonucunda bir risk olması halinde bunun geçtiğimiz dönemde mutlaka ortaya çıkacağını vurguladı.

İngiltere’de geçtiğimiz gün 27 bin 41 vaka kaydedilirken pandeminin başından görülen vaka sayısı 5 milyonu geçti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle yaklaşık 114 bin kişi hayatını kaybederken, geçtiğimiz gün ise can kaybı 67 olarak kaydedildi.

İngiltere’de halihazırda Bloomberg verilerine göre 70 milyon 796 bin doz aşı uygulanırken nüfusun yüzde 56,1’i iki doz aşı oldu.