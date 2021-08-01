Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından 21 Temmuz'da, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü, 29 Temmuz’da başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmişti. Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Nauka’da ilk incelemelerini yaparken, modülün içinden yeni görüntüler paylaşmayı da unutmadı.
45 DERECE SAPMIŞTI...
Nauka'nın kenetlenmesinin ardından iticilerinin çalışmayı sürdürmesi nedeni ile istasyonun normal konumundan 45 derece saptığı aktarılmıştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, istasyonda kontrolün yeniden sağlandığı ve uzay istasyonunun hareketinin stabil hale geldiği ifade edilmiş, mürettebatın tehlikede olmadığı belirtilmişti.
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Rus kozmonotlarlardan heyecanlandıran paylaşım
Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na enetlenen Nauka modülünün içinden yeni görüntüler var.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından 21 Temmuz'da, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü, 29 Temmuz’da başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmişti. Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Nauka’da ilk incelemelerini yaparken, modülün içinden yeni görüntüler paylaşmayı da unutmadı.
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