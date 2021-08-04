Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de zeka testleri yapan The Great British Intelligence Test kurumu, geçen sene ocak ayıyla aralık ayları arasında 81.337 kişinin IQ’sunu inceledi. Test yapılanlardan 13.000’i koronavirüs geçirmiş.

Covid’e yakalanıp iyileşenler, hastalığa hiç yakalanmayanlara göre problem çözme, planlama ve akıl yürütmede güçlük çekti.

Araştırmada Covid-19'un, hastalığın şiddetine göre IQ'da daha fazla tesir bıraktığı belirlendi.

Mesela hastanede solunum cihazına bağlanan hastaların IQ’ları 7 puan birden düştü.

Covid’den haftalarca hatta aylarca yatan hastalarda “beyin sisi” denilen vaka daha önce görülmüştü. Bazıları günlük olayları hatırlama hatta sohbet etme kabiliyetlerini de kaybedebiliyor. Hastalığın, insan idraki üzerinde uzun vadede, felç ya da iç kanamaların beyinde bıraktığı kalıcı etkiler gibi bir etki bırakmasından endişe ediliyor.

Komşuda koronavirüs yeniden alarm veriyor Turizm sezonunun açılması ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında yaşanan ciddi artış sebebiyle Yunanistan'ın adalarda yeniden kapanma uygulanması düşünülüyor.

Epilepsi hastaları için koronavirüs aşısı uyarısı Koronavirüs aşısı olmaya karar veren epilepsi hastaları için uyarıda bulunan Prof. Dr. İhsan Kafadar, her iki aşının da epilepsi hastalarına uygulanabileceğini belirterek, "Ancak hastalarımızın bir kısmının kullandığı ilaçlar, aşıya karşı vücutta oluşacak yanıtı baskılayacağı için hasta ile doktorun iyi bir iletişime geçmesi gerekir" dedi.