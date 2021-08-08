Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak gibi bölgelerde, Türkiye'nin elini güçlendiren yerli ve millî üretim teknolojileri, dünya kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor. Bu kez ABD'nin önde gelen savunma haberleri sitesi “Defense News”, TB3'ün Türkiye'yi caydırıcı bir güç hâline getirmeye başladığını belirtti. Haberin başlığında Türkiye’nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğu vurgusu yaparak gün geçtikçe daha güçlü bir hâle geldiğini yazdı.

2022’DE GÖKYÜZÜNDE

TB3'lerin Türkiye'nin önemli savaş gemisi projelerinden olan TCG Anadolu ile birlikte görev yapacağı da haberde yer alan önemli başlıklardan biri oldu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın “TB3 bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak” sözüne de vurgu yapan haber sitesi, TB3'ün 2022'de gökyüzüyle buluşacağını belirtti. Haberin detayında TB3'lerin kanatlarının katlanabileceği ve gemide 30 ila 50 SİHA'nın konuşlanabileceği, 1.450 kilogram ağırlığa araçların ve maksimum uçuş süresinin 24 saat olacağı yazıldı.

Selçuk Bayraktar geçtiğimiz aylarda “Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1.200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor” demişti. Bayraktar TB3’ün, ROKETSAN tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor.

Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) ve iştirakleri, IDEF’21’e tam kadro katılacak. SYS, CANiK tabancalarının en yeni modellerini fuarda sergilerken, yerli ve milli uçaksavar olarak bilinen M2 ağır makineli tüfeği de ilk kez görücüye çıkaracak.