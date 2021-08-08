Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küba'da küçük ve orta boy özel işletmelerin kurulmasına izin verildi.

Bu değişim, Fidel Castro'yu 1959'da iktidara getiren devrimden bu yana düzenlenen en büyük protesto gösterilerinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. Yeni kurallara göre, 100'e kadar çalışanı olan işletmelere izin verilecek.

PROTESTOLAR SONUÇ VERDİ

Binlerce Kübalı, temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığın yanı sıra sivil özgürlükler üzerindeki kısıtlamalar ve yetkililerin son günlerde koronavirüs salgınını ele alma yönteminden dolayı sokaklara dökülmüştü. Protestolarda en az bir kişi öldü ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hükümet, protestoların ABD tarafından kışkırtıldığını iddia etmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Küba polisine yeni yaptırımlar getirmiş ve komünist rejimin protestocuların kapsamlı değişim taleplerini ele almaması halinde ek cezai tedbirler getireceği konusunda uyarmıştı.

Son aylarda Küba hükümeti, ekonomiyi modernize etmek ve adanın son 30 yılda yaşadığı en kötü ekonomik krizin önüne geçmek için reformları hızlandırdı. Kısmen ABD yaptırımlarının etkisiyle, kronik gıda, elektrik ve ilaç kıtlığı, Covid-19'a karşı alınan sıkı önlemlerle daha da kötüleşmişti.

Şubat ayında hükümet, sağlık, medya ve eğitim gibi kilit alanlar dışında, hükümet tarafından kontrol edilen ekonominin çoğunu yeni gelişen özel sektöre açmaya karar verdi.

Kabaca 600 bin Kübalı'nın özel sektörde çalıştığı tahmin ediliyor, bu da işgücünün yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Fakat bu kişiler, işlerine açıkça izin verecek bir yasal yapı çağrısında bulunuyorlardı.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YEŞİL IŞIK

Cuma günkü küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeşil ışık, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in video konferans yoluyla katıldığı bir Devlet Konseyi oturumu sırasında verildi.

Ulusal Meclis'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Devlet Konseyi mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkenin üretken dönüşümünün bir parçası olarak ekonomiye dahil olmasını öngören kararı onayladı" denildi.

Başbakan Manuel Marrero Cruz, Haziran ayında "aşılamayacak sınırlar olduğunu" söylemiş ve izin verilen özel faaliyetlerin çok ileri gitmesine izin verilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Küba'da iş geliştirme konusunda uzman Oniel Díaz, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, yeni yasanın pek çok Kübalının yıllardır beklediği bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Oniel Díaz, "Küba ekonomisi için bu orta ve uzun dönemde sonuçları olacak büyük bir adımı temsil ediyor" dedi.