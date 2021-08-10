Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban, son dört günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam altı vilayet merkezini Afgan hükûmet güçlerinden aldı. Afgan hükûmeti, 34 vilayet merkezinden 28’ini hâlen kontrolünde tutuyor. Taliban’ın kontrolüne girdiği yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunun bütün mahkûmları serbest bırakmak oluyor. Taliban’ın, kuzeyi kapatarak hükumet güçlerinin kuzey komşularından yardım alma ihtimalini ortadan kaldırmaya öncelik veriyor. Özellikle Afgan güçlerinin Kunduz vilayetinde kontrolü kaybetmesinin ardından kuzeydeki Belh, Badahşan, Faryab ve Bağlan vilayet merkezlerindeki varlığını sürdürmesi zora girdi.

KUZEYDE SON DURUM

Taliban güçlerinin kuzeydeki son ilerleyişleri ile yine Afganistan’ın önemli şehirlerinden olan Mezar-ı Şerif çevrelenmiş oldu. Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 700 bin bin nüfusa sahip.

Taliban, kuzey hattının yanı sıra batıda İran sınırında bulunan Herat ve Türkmenistan sınırında bulunan Badgis ile güneyde Pakistan sınırında yer alan Helmand ve Kandahar vilayet merkezlerini kuşatmada tutuyor.

5. vilayeti de aldılar! Afganistan Taliban'a teslim mi oluyor Afganistan, kuzeydoğudaki Talukan kentini de Taliban karşısında kaybederken, ele geçirilen vilayet sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.

Türkiye, Afganistan hesabını iyi yapıyor Kâbil Havaalanı’nın Türkiye’ye bırakılması planını yorumlayan uzmanlar “Ankara hesabını iyi yapıyor. Afganistan’da sahada olmak Asya jeopolitiği için çok önemli” dedi.